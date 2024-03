Millioner af turister tager hvert år til den spanske ferieby Benidorm – som især er berømt for sine lækre strande.

Men pas på.

Et besøg på Benidorms strande med en forfriskende dukkert i Middelhavet kan nemlig blive en særdeles dyr fornøjelse, skriver det britiske medie Birmingham Live.

Her advares turisterne om, at de risikerer en sand bøderegn, hvis de ikke passer på.

Der er nemlig en hel stribe af forbud på strandene i feriebyen nordøst for Alicante.

Og flere af dem vil man som dansk turist kunne overtræde helt uden at tænke over det.

For mange af forbuddene er helt anderledes, end hvad vi er vant til på danske strande.

Eksempelvis kaster det en bøde på op mod 9.000 kroner af sig, hvis du opholder dig på Benidorms strande mellem midnat og klokken syv om morgenen.

Det er heller ikke tilladt at stille parasoller eller at lægge håndklæder på de populære strande for at reservere en plads til senere på dagen. Gør du det, risikerer du en bøde på lidt over 1.100 kroner.

Det er kun tilladt at dyrke boldspil på bestemte, afgrænsede områder. Overholder du ikke den regel, straffes du med en bøde på knap 900 kroner.

Som de fleste danske turister vil vide, er Middelhavet mere salt end havene på vores breddegrader.

Derfor er der opstillet brusere på mange populære strande, men i Benidorm skal du huske ikke at gøre brug af sæbe eller shampoo, når du skyller dig efter en tur i bølgen blå.

Ellers risikerer du en klækkelig bøde på over 4.800 kroner.

Og skulle du blive fanget af lovens lange arm, mens du nyder en cigaret på stranden, falder hammeren endnu hårdere: Helt op til 15.000 kroner i bøde.

Og der er mere. Meget mere:

Svømning i tilfælde af rødt flag: Bøde på op til 7.500 kroner

Tisse i vandet: 1.100 kroner

At være nøgen – undtagen på nudiststrande: 4.800 kroner

Sex på stranden: 750 euro

At drikke alkohol på stranden: 5.600 kroner

Bygge store sandslotte: 1.100 (så store, at det besværliggør den natlige oprydning. Børns sandslotte er tilladt)

Fiskeri med fiskestang eller net: 5.600 kroner

Fiskeri med harpun: 8.200 kroner

Ikke at rydde op efter sig, når man forlader stranden: 2.200 kroner

Historien melder ikke noget om, hvor nidkært politiet går efter at stange bøder ud til strandgæster, som overtræder de mange forbud.