Charterferien i Grækenland kan for mange danske turister starte med en ubehagelig og utilsigtet udgift.

En udgift, der kan vise sig at blive lige så stor som rejsen selv.

De græske myndigheder kræver nemlig, at alle turister har udfyldt en særlig online-formular 24 timer, inden de ankommer til landet.

Krydser man grænsen - til lands, til vands eller fra luften - uden en korrekt udfyldt formular, bliver man mødt af en klækkelig bøde.

En bøde på 500 euro - ca. 3.725 kroner.

Du får bøden i lufthavnen

Udenrigsministeriet har på deres hjemmeside beskrevet det nye påbud fra de græske myndigheder:

'I perioden 9. juli 2020 til 31. august 2020 skal alle indrejsende udfylde en elektronisk rejseformular (Passenger Locator Form), 24 timer før ankomst til Grækenland. Hvis du ikke har udfyldt rejseformularen før ankomst til Grækenland, kan du risikere bøde på EUR 500.'

B.T. har været i kontakt med de græske myndigheder, som bekræfter - og understreger - at alle, der ikke har en korrekt udfyldt PLF-formular vil blive præsenteret for en bøde i lufthavnen.

Udfylder man ikke en såkaldt PLF-blanket, inden man ankommer til Grækenland, får man en bøde på 500 euro. Vis mere Udfylder man ikke en såkaldt PLF-blanket, inden man ankommer til Grækenland, får man en bøde på 500 euro.

»Der vil stå en i lufthaven og give dig en bøde,« lyder det kortfattet fra en medarbejder i en til formålet oprettet helpdesk.

Danskerne valfarter til Grækenland

Hos rejseselskabet TUI, der fra lørdag sender det første charterfly mod græske himmelstrøg, er man opmærksom på at informere kunderne om de nye regler.

»Over halvdelen af alle vores bestillinger er til Grækenland lige nu. Det er det altoverskyggende rejsemål, så vi har rigtig mange rejsende derned den kommende tid. Og vi har via sms informeret vores kunder om, at de skal huske at udfylde formularen inden afrejse. Ellers kan det blive en dyr fornøjelse,« siger Mikkel Hansen, der er kommunikationschef i TUI.

Grækenland er et af de europæiske lande, der er kommet bedst igennem corona-krisen. Blot 193 coronarelaterede dødsfald er der ifølge John Hopkins University registreret.

Ifølge Mikkel Hansen er det netop ved en række strenge restriktioner i forhold til borgernes bevægelighed, at man har haft en succecfuld håndtering af coronasituationen.

Og det er i lyset af disse restriktioner, de nye turistkrav skal ses, mener Mikkel Hansen.

»Ved at vide, hvor lang tid folk skal opholde sig i landet og hvor henne, har de mulighed for at opspore en mulig smittekæde,« siger han.

Du kan finde og udfylde den fornødne formular HER.