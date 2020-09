Et fransk par brød de islandske karantæneregler, efter at have afleveret en positiv corona test, da de ankom til landet i midten af august.

Det melder det islandske medie Visir ifølge The Guardian.

Deres færden førte til en smitteklynge, hvor omkring 100 personer blev smittet.

Det franske par havde ikke sinde at gå i isolation.

»Jeg har oplysninger om, at det var svært at få dem til at følge instruktionerne (om at isolere sig, red.)«, siger Islands chefepidemilog Thorolfur Gudnason.

Han oplyser, at smitteklyngen kunne spores tilbage til de franske turister, da de smittede havde en fransk gren af covid-19.

Den er som bekendt i dag muteret og findes i et væld af varianter.

Det franske par skulle blandt andet havde spredt smitten efter et besøg på en pub og en restaurant i Reykjavik.