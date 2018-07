Hvis spanske fagforbund og arbejdsgivere ikke bliver enige i løbet af de kommende to uger, kan det gå ud over turister, der skal til Barcelona, Mallorca og andre spanske destinationer.

Fagforbundene CCCO, UGT og USO varsler, at al personale på landjorden i samtlige statsejede lufthavne vil strejke. Det drejer sig om i alt 60.000 medarbejdere, der arbejder med blandt andet check-in, flyklargøring og rengøring i lufthavnene, rapporterer den spanske tv-station RTVE. Det vil føre til beskidte lufthavne, forsinkelser og aflysninger fra 29. juli.

CCCO-forbundet meddeler, at man er åben for forhandling om personalets vilkår for at 'undgå kollaps i lufthavnene' under højsæsonen. Forhandlingerne har stået på i over to år, men arbejdsgiverne har afvist at imødekomme lønmodtagernes krav om blandt andet højere løn og tillæg, arbejdstider, overtidsbetaling.

Rejsende med selskaber som Ryanair, Iberia og EasyJet og otte andre selskaber bliver ramt, hvis strejken går i gang. Forrige uge advarede de kabineansatte i Ryanair og Iberia om, at de også vil strejke.