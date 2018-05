Folk, der ønsker en selfie med en kænguru, risikerer at få en flænge i hovedet eller en rift på ryggen.

Melbourne. Kænguruer er en af Australiens største turistattraktioner, men besøgende i en af landets dyreparker får ofte lidt for meget af det gode.

I området Lake Macquarie, som ligger to timers togrejse fra Sydney, ignorerer mange besøgende advarselsskilte om, at de ikke må fodre kænguruer med gulerødder.

Kænguruerne bliver nemlig aggressive ved synet af deres yndlingssnack, siger en talsmand for et selskab, der arrangerer ture til området.

Hver uger flokkes tusindvis af mennesker omkring kænguruer, der græsser på skråningerne nær et psykiatrisk hospital. De omtales på sociale medier som "skønne, vilde kænguruer", som er så tamme, at man kan fotografere dem meget tæt på.

Her ses et af skiltene, som skal advarer turisterne. Foto: SOCIAL MEDIA

Med gulerødder i hånden nærmer turisterne sig så kænguruflokken i håbet om at kunne tage en selfie med et af Australiens mest kendte symboler. Men det ender ikke altid godt.

Et foto, som er lagt ud på Facebook af en turarrangør, viser en kænguru springe op i luften for at sparke en turist med dens kraftige og muskuløse ben. Andre fotos viser en kvinde med flænger i ansigtet og en mand med en blodig rift på maven.

Her ses billedet, hvor en mand bliver sparket af en kænguru ved Morisset Park, Australien. Australia in this undated photo obtained from social media. Foto: Kroosn Shuttle Service Pty Ltd/via REUTERS

- Fra tid til anden kan kænguruer blive aggressive - uanset omstændighederne. Men 90 procent af tiden er det kun folk, som forsøger at fodre dem, der bliver angrebet, siger Shane Lewis, som leder det busselskab, der transporterer gæster til og fra og parken.

Lewis siger, at han viser fotos af sårede turister for at minde andre om, hvilke skader et vildt dyr kan udøve.

Michelle Shaw, som er diætist i Sydneys Taronga Zoo, siger, at kænguruer ofte kan blive afhængige af gulerødder, som har et højt sukkerindhold, der ikke er godt for arten.

- Når de ser folk komme med gulerødder, bliver de aggressive, siger Shaw.

Op mod 2000 mennesker besøger hver uge parken ved Morisset hospitalet, der er blevet kendt som et tilflugtssted for kænguruer.

En mand er blevet revet til blods i Morisset Park Foto: Kroosn Shuttle Service Pty Ltd/via REUTERS

En mand er blevet revet til blods i Morisset Park. Foto: Kroosn Shuttle Service Pty Ltd/via REUTERS En mand er blevet revet til blods i Morisset Park. Foto: Kroosn Shuttle Service Pty Ltd/via REUTERS

/ritzau/Reuters