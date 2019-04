I flere år er turister i stigende grad valfartet til Mai Khao-stranden på Phuket for at tage nogle helt usædvanlige billeder.

På badestranden er det nemlig muligt at komme helt tæt på de fly, der letter og lander i den nærliggende lufthavn på den populære ferieø.

Trenden er dog på ingen måde så uskyldig, som man måske tror, da de selfie-glade turister både sætter deres eget liv på spil og også risikerer at distrahere piloterne, når de stiller sig op og poserer direkte under det tonstunge luftfartøj.

Derfor er de thailandske myndigheder nu trådt ind. Til Bangkok Post udtaler myndighederne, at de vil oprette en sikkerhedszone ved landingsbanen, så turister ikke kan komme for tæt på flyene.

Sikkerhedszonen vil angiveligt få en radius på ni kilometer fra flyvepladsen, og det vil ikke heller ikke være tilladt at flyve droner i området.

Og hvis man bryder reglerne, kan det altså få yderst hårde - ja, faktisk fatale - konsekvenser:

»Straffen for ikke at overholde reglerne inkluderer dødsstraf, en livstidsdom eller en fængselsdom på mellem fem og tyve år i henhold til Air Aviation Act fra 1978,« siger Monrudee Gettuphan, direktør i Phukets Internationale Lufthavn, til Phuket News.

Derudover risikerer man også at få en bøde på op til 40.000 baht, hvilket svarer til 8.300 danske kroner.

En kvinde mistede i 2017 livet i Princess Juliana International Airport, fordi hun ville tage et billede under et fly, der var i gang med at lette. Foto: Shutterstock Vis mere En kvinde mistede i 2017 livet i Princess Juliana International Airport, fordi hun ville tage et billede under et fly, der var i gang med at lette. Foto: Shutterstock

Wichit Kaeothaithiam, der er lufthavnschef i lufthavnen, udtaler til Bangkok Post, at problemstillingen udgør et dilemma for dem, da de på den ene side ønsker at beholde de indtægter, som turismen skaber, men at de på den anden side bliver nødt til at overholde sikkerhedsreglerne fra Det Internationale Luftfartstilsyn.

Umiddelbart er det da også en god idé at holde sig på den rigtige side af sikkerhedszonen, da det kan være ekstremt farligt at komme for tæt på et fly.

I 2017 mistede en 57-årig kvinde således livet på badestranden Maho Beach i Caribien, da hun ville tage billeder af et fly, der skulle lette i den nærliggende lufthavn, Princess Juliana.

»Jeg har mødtes med den afdødes familie, og de anerkendte, at dét, de gjorde, var forkert, og de fortryder den risiko, de tog ved at ignorere de ellers tydeligt opstillede advarselsskilte,« sagde ferieøens turismedirektør Rolando Brision til New Zealand Herald i kølvandet på dødsfaldet.