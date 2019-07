Turisters mobiltelefoner tappes ved grænseovergange til den stærkt overvågede provins Xinjiang ifølge medier.

Det er ikke kun muslimer i provinsen Xinjiang i Kina, der rammes af Beijings lange elektroniske arm. Det gælder også turister, der besøger den afsides provins.

For den kinesiske grænsekontrol installerer i al hemmelighed en app på udlændinges mobiltelefoner. App'en tapper telefonen for oplysninger om kontakter og andet indhold, der anses for suspekt.

Det gælder de rejsende, der krydser ind i Kina fra nabolandet Kirgistan. Det er en del af den gamle silkevej, der i middelalderen førte fra Kina til Europa.

Det viser en nærmere undersøgelse, der er foretaget af aviserne The Guardian, New York Times og Süddeutsche Zeitung.

Det sker i en provins, der overvåges mere intens end noget andet sted i Kina. Et ulmende oprør de seneste årtier blandt de muslimske uighurer - Xinjiangs oprindelige muslimske befolkning - bekæmpes med omfattende overvågning af borgerne.

Gader, moskéer og offentlige steder er plastret til med overvågningskameraer. Regimet benytter sig af avanceret ansigtsgenkendelse for at kunne holde borgerne i skak.

Samtidig sendes titusinder af uighurer til genopdragelseslejre.

For udlændinge starter overvågningen på grænsen fra Kirgistan. Her beder grænsevagterne om at få udleveret turisternes mobiltelefoner. På Android-telefoner bliver der installeret en hemmelig app til at afsøge den for materiale, e-mails og kontaktoplysninger, der i Kina anses for ulovlige.

App'en fjernes igen, inden den afleveres tilbage til turisten. Bortset fra en del tilfælde, hvor det ikke er sket.

- Det er stærkt alarmerende i et land, hvor bare det at downloade den forkerte app eller nyhedsartikel kan sende dig i straffelejr, siger Edin Omanovic fra organisationen Privacy International.

iPhones får ingen app. Men her viser de tre avisers undersøgelse, at telefonen skannes på anden vis.

Den famøse app er udviklet af et kinesisk selskab, skriver Guardian. Den kan til eksempel finde ud af, om der på telefonen er materiale om den muslimske fastemåned, al-Qaeda, Dalai Lama eller musik fra det japanske heavy metal-band Unholy Grave.

Det er uvist, hvor oplysningerne forsvinder hen, og hvad de bruges til. Der er ingen beviser på, at de senere bruges til at spore turister på deres rejse.

- Jeg bryder mig ikke om det. Hvis de gjorde det i mit hjemland, så ville jeg være himmelfalden. Men når man rejser i Kina, så ved du, at det kan være sådan her, beretter en turist, der har besøgt Xinjiang.

Der er ikke oplysninger om, at noget tilsvarende sker, når turister besøger andre dele af Kina.

