På de grynede overvågningsbilleder ser man, hvordan to personer springer ind på platformen i midten af springvandet og stiller sig op for at blive fotograferet på hver side af den værdifulde statue.

En tredje person skubber under fotoseancen til de to mænd med en pind, og det får dem til at vælte bagover. I faldet tager de den 150 år gamle statue med sig.

Statuen brækker over i flere stykker, da den rammer jorden. Imens står flere fra gruppen og filmer optrinnet.

Episoden udspillede sig i juli i en italiensk luksusvilla i den italienske by Viggiu, skriver Reuters.

Villaen var lejet af en gruppe bestående af 17 turister fra Tyskland, og de gjorde ikke nogen stor indsats for at gøre skaden god igen.

Gruppen af tyske turister var nemlig rejst hjem, da ejendomsadministratoren for villaen, Bruno Golferini opdagede ødelæggelserne.

Den ødelagte statue 'Domina' er lavet af kunstneren Enrico Butti i det forrige århundrede. Ifølge Golferini er den vurderet til at være omtrent 200.000 euro (1,5 millioner kroner) værd.

»Domina var på en måde kvinden, som beskyttede villaen. Desværre er der disse ignorante mennesker, som gør sådan nogle ting,« siger Golferini til Reuters og forklarer, at det vil blive vanskeligt at reparere den ødelagte statue.

Italiensk politi efterforsker nu sagen.

Episoden skriver sig ind i en række af problemer, som Italien har haft med respektløse turister.

Tidligere på sommeren blev en engelsk turist lagt for had, da en video florerede af turisten, der indgraverede sit eget og sin kærestes navn på en mur i Colosseum i Rom.

Han undskyldte senere offentligt i et brev.

»Det er med dyb forlegenhed, at jeg først efter hændelse, der desværre skete, lærte om monumentets alder og storslåethed,« skrev den 27-årige turist Ivan.

Han risikerer at blive idømt en bøde på op til 100.000 kroner.

En ung tysk mand og en schweizisk ung kvinde er tidligere på sommeren også blevet tilbageholdt for at have ridset eller indgraveret i murværket ved Colosseum.