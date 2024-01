Det skulle have været en oplevelse for livet, da tre turister lørdag morgen tog på tur i den slovenske grotte Krizna Jama, som er berømt for sin biodiversitet.

Men oplevelsen skiftede pludselig karakter under turen.

Mens de tre personer og deres to guider var inde i grotten, begyndte himlens sluser at åbne sig – og det fik vandstanden i Krizna Jama til at stige.

Voldsomt.

Ja, i sådan en grad, at de fem personer blev fanget inde i grotten, hvor de søgte ly på et tørt sted omkring to kilometer fra indgangen, skriver The Guardian.

To dage senere er de tre turister og de to guider stadig fanget inde i Krizna Jama – som ligger omkring 50 kilometer fra Sloveniens hovedstad Ljubljana og udover den store biodiversitet er kendt for sine mange smaragdgrønne, underjordiske søer.

I løbet af lørdagen lykkedes det dykkere at finde frem til dem under en redningsaktion, men vandstanden er stadig for høj til, at myndighederne vil give sig i kast med at forsøge at redde dem ud.

Dykkerne har sørget for et telt, varmt tøj, mad og medicin til de fem strandede personer.

Arkivfoto fra Krizna Jama-grotten i Slovenien, hvor fem personer er fanget på tredje dag. Foto: Sergio Pitamitz/AP/Ritzau Scanpix

»Hvis vandstanden falder, vil redningsaktionen kunne gennemføres hurtigt,« lyder det fra lederen af redningsholdet, Walter Zakrajsek.

Han tilføjer, at dykkere vil sørge for friske forsyninger til de strandede personer inde i grotten to gange i døgnet.

Turen derind tager tre timer, som vandstanden er i øjeblikket, og myndighederne forventer, at der kommer til at gå et par dage, før turisterne og de to guider kan hjælpes ud af grotten.

I alt har 35 redningsfolk og otte dykkere været involveret i selve redningsoperationen, mens brandfolk og de civile myndigheder har assisteret redningsarbejdet.

Slovenien er kendt for sine mere end 14.000 grotter. Krizna Jama kan kun besøges af mindre grupper, som benytter både, på grund af grottens mange underjordiske søer.