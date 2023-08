En dødsensfarlig cocktail af store mængder alkohol og overdrevet vovemod har kostet fem turister i festparadiset Magaluf på Mallorca dyrt. Meget dyrt.

»Vi accepterer det ikke i vores samfund,« som lederen af byrådet, Juan Feliu, tordner.

Ifølge Majorca Daily Bulletin har de fem udlændinge hver især fået en bøde på hele 35.000 euro, svarende til lige over 260.000 kroner, for at have udøvet det kontroversielle fænomen kaldet 'balconing'.

Det er, når en person kravler eller springer fra en balkon til en anden højt, højt oppe – eller hopper ned i en hotelpool fra en balkon. Det ser eksempelvis sådan ud:

Jumping from a hotel roof into a pool pic.twitter.com/mWrFfWOe6w — CCTV IDIOTS (@cctvidiots) August 18, 2023

På netop Mallorca har der i de senere år være flere eksempler på både dødsfald og alvorlige skader efter 'balconing'-ulykker.

Også en dansker er tidligere omkommet, da han faldt ned fra fjerde sal på et hotel.

»Det er en uansvarlig adfærd, der kan medføre alvorlige og uoprettelige skader og endda dødsfald,« som lederen af byrådet, Juan Feliu, udtrykker det.

Derfor har man udøvet nultolerance over for de unge feriegæster, der har fordrevet tiden med den farlige opførsel.

Foruden de store bødestraffe er de fem pågældende turister desuden blevet bortvist fra deres hoteller.