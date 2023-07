Udenrigsministeriet sender nu en advarsel ud til danskere på den græske ø Rhodos, efter flere turister lørdag er blevet evakueret i forbindelse med skovbrande.

'Udvis forsigtighed, hvis du opholder dig tæt på Asklipieio, Kotari, Lardos og Pilonas,' lyder opfordringen på Twitter.

Græske myndigheder udsendte lørdag en nødalarm, hvor de anbefalede turister i landet til at evakuere til Gennadi.

Der er i øjeblikket omkring 70 skovbrande i Grækenland, hvor terrænet i de seneste uger har været tørt og temperaturerne rekordhøje.

Udenrigsministeriet opfordrer videre til at følge lokale myndigheders anbefalinger.

Rumænien, Bulgarien, Polen og Slovakiet har sendt hundredvis af brandvagter til Grækenland for at hjælpe med at slukke ilden.