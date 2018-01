Mange danske turister har fået serveret en meget, meget dyr kop kaffe på Markuspladsen i hjertet af Venedig.

Men det er ingenting ved siden af, hvad hvad fire japanske turister for nylig oplevede i den turist- og renæssancebyen med de verdensberømte kanaler.

De fire mandlige turister slog sig ned på en restaurant i nærheden af Markuspladsen og bestilte fire bøffer, en tallerken med stegt fisk og drak vand til måltidet. Men da de fik regningen, kunne de ikke tro deres egne øjne. For den lød ifølge turisterne på - og hold nu fast - 8.189 kroner (1.100 euro).

Det skriver BBC.

Venedigs borgmester Luigi Brugnaro er forarget over den turistfælde, japanerne angiveligt blev lokket i og lover, at sagen vil blive undersøgt grundigt.

»Hvis denne skændige episode kan bekræftes, vil vi gøre alt, hvad vi kan for at straffe de ansvarlige. Vi kæmper altid for retfærdighed,« skriver Venedigs borgmester Luigi Brugnaro ifølge BBC på Twitter.

De fire japanere anmeldte restauranten til politiet, men først efter at være vendt tilbage til Bologna, hvor de studerer. Navnet på den meget dyre restaurant er ikke kommet frem, men den skulle være ejet af en kinesisk kvinde og drevet af en egypter.

En lokal gruppe af Venedig-borgere som kalder sig 'Gruppo 25 Aprile' (25. april-gruppen, red.) har taget sagen op, fordi de er utilfredse med, at udenlandske restaurrantejere malker turisterne og skader byens omdømme.

»Vi forsvarer de lokale borgere. Alle dem, som bringer Venedigs gode rygte i fare, skader alle venetianere,« skriver gruppen i et tweet.

Ifølge Gruppo 25 Apriles talsmand Marco Gasparinetti er kun 1,1 procent af restauranterne i det område, hvor de japanske turister spiste, ejet af lokale. Gruppen vil nu advare de mange mennesker, som besøger Venedig, mod de værste turistfælder via Facebook.

De fire japanske turister var i selskab med tre kvinder, som valgte at spise på en anden restaurant i området omkring Markuspladsen. De slap med en noget mindre regning, men måtte ikke desto mindre hoste op med 2.600 kroner for tre tallerkener pasta med seafood.

Den berømte - og berygtede - kop kaffe på Caffé Lavena på Markuspladsen har også fået turister til at rase. For et par år siden måtte britiske turister betale 750 kroner for en fire espressoer, fordi restauranten tog sig dyrt betalt for den musik, briterne blev underholdt med, mens de drak deres kaffe.