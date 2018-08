Adskillige turister er tirsdag blevet såret - heraf flere alvorligt - da to tog kolliderede tæt på den populære turistdestination Machu Picchu i Peru.

Ulykken skete på jernbanen, der forbinder Aguas Calientes - byen for foden af Machu Picchu - med Ollantaytambo, da to tog fra konkurrerende selskaber bragede ind i hinanden efter at det ene af dem angiveligt var blevet opholdt af en demonstration, som havde blokeret skinnerne. Det skriver The Guardian.

»Vi holdt stille i en time, før demonstranterne blev fjernet. Fem minutter efter at toget var begyndt at køre igen, mærkede vi et kraftigt sammenstød bagfra. Det var et tog fra PeruRail, som havde ramt os,« siger en turist ved navn Valeria Lozana, som var ombord på et tog fra IncaRail, til det peruvianske nyhedsbureau Andina.

Perus institut for civilforsvar har bekræftet, at mindst 10 personer blev såret under kollisionen.

Opdateres...