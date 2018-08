En turistbus er kørt galt og er faldet 20 meter ned fra en motorvej nord for Bulgariens hovedstad Sofia.

Sofia. Mindst 15 mennesker er dræbt i en busulykke, der involverer en turistbus, på en motorvej i Bulgarien. Det oplyser Bulgariens sundhedsminister Kiril Ananjev.

Ulykken er sket klokken 17.10 på en motorvej 20 kilometer nord for Bulgariens hovedstad, Sofia. Udover de 15 dødsfald er yderligere 27 mennesker såret efter ulykken.

Ifølge nyhedsbureauet AFP var bussen fyldt med bulgarske turister på vej til et kloster. Årsagen til ulykken er uklar.

Ifølge politiets oplysninger væltede bussen ned på en vej under motorvejen. De første oplysninger lyder på, at der er et fald på 20 meter ned fra motorvejen til den mindre vej under den.

Ambulancer kørte omgående til stedet og har bragt sårede og omkomne til hospitaler i Sofia. Læger oplyser, at flere af de tilskadekomne er i kritisk tilstand.

Ifølge den bulgarske tv-station bTV vides det ikke, hvor mange der var om bord i bussen.

TV-stationen bTV citerer øjenvidner for, at bussen mistede kontrollen og ramte fire biler, før den styrtede ned fra motorvejen. Ulykken er ifølge øjenvidnerne sket under et kraftigt regnvejr.

Mediet Sofia Globe skriver på sin hjemmeside, at 43-årig kvinde og en 73-årig kvinde er blandt patienterne i kritisk tilstand.

Regeringen i Bulgarien har erklæret en national sørgedag mandag.

/ritzau/AP