En irsk turist er blevet voldtaget og kvalt til døde under en ferie i Indien.

Det skriver det irske medie The Irish Times.

I begyndelsen oplyste det lokale politiet ellers, at der var tale om et selvmord, da Liga Skromane - der oprindeligt er fra Letland - blev fundet død i en skov i Kerala i det sydlige Indien den 21. april.

Hun blev blot 33 år.

En obduktion af kvinden viste dog efterfølgende, at der var tale om et drab - og at kvinden var blevet dopet forinden.

Politiet arbejder derfor nu ud fra en teori om, at hun blev bedøvet med stoffer mod sin vilje, før hun blev taget med hen til skoven, hvor hun blev udsat for seksuelle overgreb, inden hun blev kvalt og dræbt. Ifølge politiet forsøgte gerningsmændene efterfølgende at få det til at se ud som om, at hun havde taget sit eget liv.

To anholdt i sagen

Liga Skromane var ifølge CBS News rejst til Indien tilbage i februar med sin søster for at tage hen til et healing-center for at få hjælp til at bekæmpe en depression. I marts forsvandt hun fra healing-centeret, som oplyste, at kvindens pas, telefon og andre ejendele endnu var på hendes værelse.

Hun blev sidst set tage en rickshaw mod en populær strand i området.

En stor eftersøgning blev iværksat for at finde hende, og politiet afhørte både turistguider, dykkere, fiskere og gadehandlende for at finde hende - men uden held. Først godt en måned senere fandt man hendes lig i skoven.

På det tidspunkt var liget i en tilstand af stærk forrådnelse, og hovedet og kroppen blev derfor fundet to forskellige steder som følge af, at gerningsmændene havde hængt hende fra et træ. Det fortæller politiinspektør Manoj Abraham fra det lokale politi ifølge CBS News.

Det lykkedes politiet at identificere liget takket være dna fra Liga Skromanes søster.

To mænd, der tidligere har været involveret i narkokriminalitet, er blevet anholdt i sagen, og ifølge politiet havde de to udgivet sig for at være turistguider i området. Politiet udelukker ikke, at der kan være flere medgerningsmænd.