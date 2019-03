En turist fra Hong Kong har mistet livet ved den populære nationalpark Grand Canyon i Arizona, USA.

Manden styrtede angiveligt i døden fra klipperne torsdag morgen, da han forsøgte at tage billeder ved Eagle Point nær den berømte hesteskoformet bro af glas 'Skywalk', hvor besøgende går 1200 meter direkte over kløftens bund.

Ifølge det amerikanske medie CNN gled turisten og faldt ud over klippeafsatsen, da han forsøgte at tage en selfie.

Myndighederne igangsatte straks en eftersøgning, og liget af turisten, der angiveligt var i slutningen af 50'erne, blev fundet godt 305 meter nede.

Foto: ROBERT GALBRAITH

Både Eagle Point og Skywalk blev lukket umiddelbart efter ulykken, men er åbnet igen.

Turisten fra Hong Kong er den anden person i denne uge, som har mistet livet ved den populære turistattraktion.

Blot to dage forinden blev en anden udlænding fundet død i den sydlige del af nationalparken.

Ceja-Cervantes, som er talsperson for nationalparken fortæller dog til CNN, at dødsfaldet tirsdag ikke skyldtes et fald fra klipperne, og at liget blev fundet i skovområde.

Hun uddyber over for det amerikanske medie, at myndighederne har igangsat en undersøgelse i forbindelse med dødsfaldet.

»I gennemsnit er der 12 dødsfald om året i parken, men det er kun en lille procentdel af dem, der skyldes styrt fra klipperne,« siger talskvinden til CNN og fortsætter:

»De fleste dødsårsager skyldes alt fra hedeslag og druknedød til medicinske nødsituationer og meget andet.«

Omkring 6,4 millioner besøgende valfarter hvert år til nationalparken ved Grand Canyon, hvilket gør den til en af Amerikas mest besøgte turistattraktioner.