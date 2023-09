Han ville nok lige have en helt speciel souvenir med hjem.

Men han blev taget på fersk gerning.

En 36-årig rumæner blev tirsdag anholdt ved Akropolis i Athen, hvor han angiveligt forsøgte at stjæle et stykke historisk marmor.

Det skriver New York Post.

For en rumænsk turist var det ikke nok at have et billede med hjem fra Akropolis i Athen. Nu er han anklaget for tyveri af et stykke historisk marmor. Foto: /AP/Ritzau Scanpix

En anden turist så rumæneren, der var ved at tage et lille stykke af porten, der fører ind til Akropolis.

Da han blev kontaktet af politiet, hævdede han, at han ikke vidste, at det var ulovligt at tage et stykke marmor med hjem.

Han mente, at strukturen i forvejen var i stykker, og at det derfor så ud til, at andre også havde taget.

Manden vil nu blive anklaget for tyveri, og han vil blive tiltalt i forhold til den græske lov, som foreskriver, at alle gamle kulturgenstande og ejendom tilhører staten.

Flere historiske steder oplever store problemer med turisterne, der er begyndt at vælte tilbage efter afslutningen på pandemien.

Meget omtalt blev episoden i juni, hvor en bulgarsk turist ridsede sit og kærestens fornavne ind i murværket i det næsten 2000 år gamle Colosseum i Rom.

I et brev offentliggjort i Roms avis Il Messaggero, adresseret til anklagemyndigheden og Roms borgmester, Roberto Gualtieri, sagde turisten Ivan Dimitrov, at han ikke var klar over det antikke monuments alder eller 'alvoren af ​​den begåede gerning'.

»Gennem dette brev vil jeg gerne rette mine dybeste og ærlige undskyldninger til italienerne og til hele verden for den skade, der er påført et aktiv, som i virkeligheden er hele menneskehedens arv,« skrev han.

»Det er med dyb forlegenhed, at jeg først efter hændelse, der desværre skete, lærte om monumentets alder og storslåethed.«