En britisk turist på den indonesiske vulkanø Bali er yderst heldig fortsat at være i live.

Den 29-årige mand formåede at overleve seks dage i en brønd uden mad. Det skriver BBC.

Ifølge det britiske medie faldt manden ved navn Jacob Roberts ned i den fire meter dybe brønd, da han blev jagtet af en hund.

Ved faldet brækkede han sit ene ben, og han havde derfor ikke mulighed for at forsøge at klatre op igen.

I stedet levede han af den minimale mængde vand, der var i den stort set tomme brønd. Vand, som højst sandsynligt er den eneste årsag til, at han stadig er i live.

Den britiske mand blev reddet op lørdag, da hans råb om hjælp blev hørt af en lokal beboer, som kom forbi for at se til sine køer.

Beboeren ringende til politiet, som hastede til stedet.

»Han så meget tynd og såret ud,« sagde politichef Yusak Agustinus Sooai lørdag, kort efter at den britiske mand var blevet reddet op af brønden.

Hændelsen fandt sted i Pecatu-regionen på den sydvestlige halvø af Bali. Regionen støder op til det populære feriested Nusa Dua.

Det er ifølge BBC uvist, om den britiske mand er på ferie på Bali, eller om han bor der fast.

Ferieparadiset har været lukket ned for turister i flere måneder på grund af covid-19-epidemien.

Flere steder er dog så småt begyndt at åbne op igen.