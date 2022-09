Lyt til artiklen

En bøde på 3350 kroner for at spise en is på trappen til et springvand.

Det fik en amerikansk turist, da han blev sigtet for at bryde ​​Roms 'urban decorum'-regler.

Det skriver The Guardian.

Den 55-årige mand, som også havde en øl i hånden, blev i de tidlige timer lørdag irettesat af politiet på Fontana dei Catecumeni, på en lille, malerisk plads i Monti-kvarteret.

Fontænen, der blev bygget af Battista Rusconi i 1589, er et populært sted for folk at samles om natten, men det blev lukket af fredag ​​for at forhindre nogen i at sidde på trappen.

Båndet var angiveligt blevet fjernet, hvilket efterlod manden uvidende om, at han var ved at begå en overtrædelse, da han satte sig ned omkring kl. 1 om natten.

Ifølge avisen la Repubblica rørte han sig ikke, da han blev advaret af politiet, så de reagerede ved at udstede en bøde til ham.

Manden sagde, at han ikke vidste, at han overtrådte et forbud mod at spise, drikke og sidde ved Roms springvand, en del af en række regler, som blev indført af den daværende borgmester Virginia Raggi i 2017, da hun forsøgte at genoprette den italienske hovedstads orden.

Folk har fået forbud mod at sidde på Den Spanske Trappe siden 2018.

I juni blev en amerikansk turist idømt en bøde for at have slynget et elektrisk løbehjul ned ad UNESCOs verdensarvssted, hvilket angiveligt har forårsaget 185.000 kroner i skade.