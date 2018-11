Under en vandretur på det svenske bjerg Kebnekaise i september blev en gruppe koreanske turister overrasket af meget dårligt vejr.

En 35-årig kvinde, som ikke var i stand til at komme ned af bjerget af egen kraft, måtte efterlades. Og da hun blev fundet dagen efter, var hun død.

Først nu oplyser svensk politi, at den 35-årige koreanske kvinde frøs ihjel.

Det skriver Aftonbladet.

Det er obduktionsrapporten, som viser, at kulde var årsagen til kvindens død.

Det overraskende kolde vejr og den anstrengende vandring på Kebnekaise var ifølge obduktionsrapporten medvirkende til, at kvinden blev så nedkølet, at det endte med at tage livet af hende.

Politiet afviser, at hun skulle være blevet udsat for en forbrydelse.

Kebnekaise er med sine 2.097 meter Sveriges højeste bjerg.