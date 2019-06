En rundrejse i Australien endte som et sandt mareridt for 24-årige belgiske Davine.

Turen endte nemlig i en grisestald, hvor hun blev holdt fanget og voldtaget af en 54-årig australier, og det var kun på grund af sin egen snarrådighed, at Davine er i live den dag i dag.

Det fortæller hun til den australske tv-station Channel 9 i ’60 Minutes’, hvor hun for første gang nogensinde åbner op om sin frygtelige oplevelse.

Det hele begyndte, da Davine besluttede sig for, at hun på sin rundrejse i Australien ville arbejde et stykke tid på en gård, så hun kunne tjene lidt penge.

Derfor delte hun et opslag på en hjemmeside. Men desværre tiltrak opslaget 54-årige Gene Charles Bristow, som sammen med sin kone og søn havde et hobbylandbrug i Meningie omkring 140 km fra Adelaide.

Bristow hentede efter aftale Davine på en nærliggende busstation.

Men i stedet for at køre hende hjem til stuehuset på grunden, hvor hans familie opholdt sig, stoppede han i stedet ved en nedslidt svinestald.

Under påskud om at ville vise hende den, ledte han hende ind i stalden.

Indenfor bad Bristow hende om at tjekke sine skosåler for nålemærker. Og distraktionen var alt, han havde brug for.

Da Davine tjekkede sine såler, stak han en pistolattrap ind i ryggen på hende.

Og det blev begyndelsen på Davines mareridt.

Bristow bandt Davines hænder bag hendes ryg med ledninger, mens hendes fødder blev lagt i lænker. Herefter tog han tøjet af hende og begik flere seksuelle overgreb mod hende.

Davine forsøgte at kæmpe imod. Men pludselig mærkede hun noget mod sin ryg, som Bristow sagde var en pistol. Og så turde hun ikke kæmpe længere.

Dog var der alligevel kampånd tilbage i den 24-årige kvinde.

På et tidspunkt, hvor Bristow lod hende alene, fandt hun nogle kroge i stalden. Dem brugte hun til at få sine hænder fri.

Bristow havde ladet alle Davines ting ligge i stalden og heldigvis for hende, var hendes computer der også.

Det lykkedes hende at komme på Facebook, hvor hun efterlyste hjælp, og kontakte politiet.

De grumme beskeder fik straks politiet til at lede i området – og det fik Bristow nys om.

Han valgte derfor at tage Davine ud af stalden og køre hende til et nærliggende motel, hvor han forlod hende.

Bristow var for retten tilbage i marts i en retssag, der tog en hel måned. Han blev idømt 18 års fængsel for kidnapning, to voldtægter, to blufærdighedskrænkelser og et voldtægtsforsøg.