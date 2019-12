Vi valfarter ikke på samme måde som tidligere mod den lune sol på Mallorca, når kulden bliver for grel her nordpå.

Og det har konsekvenser for hotellerne i hovedbyen Palma.

Her har hvert tredje hotel måttet lukke og slukke i vintermånederne. Og det er historisk, skriver flysmart24.no.

Det er nemlig ikke unormalt, at et par hoteller lukker ned en vintermåned eller to. Men det er højst usædvanligt, at omfanget er så stort.

I stedet for at holde vejret og håbe, at gæsterne pludseligt dukker op, har hotelejere i stedet låst dørene mellem to og tre måneder.

Og de ansatte? Det er blevet sendt hjem på vinterferie.

»Denne situation havde været helt utænkelig for blot et par år siden,« siger præsidenten for byens hotelorganisation, Javier Vich, til den spanske avis Ultima Hora.

Han frygter, at situationen bliver forværret de kommende år.

»Situationen har aldrig tidligere været så slem i januar og februar,« tilføjer han og henviser til, at de generelt faldende turisme har haft meget at sige.

Også Thomas Cook-konkursen har haft betydning, ligesom han også mener, der er åbnet for mange nye hoteller i byen.

Faktisk taler hotelpræsidenten om 'næsten nul-aktivitet' på turismen i øjeblikket.

Javier Vich forudser, at krisen vil tvinge hoteller til at holde lukket op mod en tredjedel af året - fra november til februar - hvis ikke tendensen vender.