En kvindelig turist fra Libanon er blevet idømt otte års fængsel af de egyptiske myndigheder, efter hun i juni måned lagde en video på Facebook, hvor hun kaldte Egypten for et 'lorteland'.

Kvinden, Mona el-Mazboh, rejste i Egypten i juni, og i slutningen af sin ferie lagde hun en ti minutters lang video på sin Facebook-profil, hvor hun påstod at være blevet seksuelt chikaneret af taxichauffører og mænd på gaden. I videoen kaldte hun også Egypten for 'son of a bitch country' - på dansk oversat til 'lorteland'. Det skriver Reuters.

Nu har de egyptiske myndigheder fundet Mona el-Mazboh skyldig i, at 'sprede falske rygter, der er skadende for samfundet, krænket landets religion og udvist offentlig uanstændighed'.

Den 24-årige kvinde blev i starten af juni tilbageholdt i Cairos lufthavn, efter den 10 minutter lange video var gået viralt på de sociale medier.

Ifølge Mona el-Mazbohs advokat, Emal Kamal, er dommen blevet anket og vil igen komme for retten i slutningen af juli. Han oplyser samtidig, at han forventer, at dommen vil blive ændret.