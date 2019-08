En turist har mistet livet, efter han faldt omkring seks meter ned ved et vandfald i nationalparken Yosemite i USA.

Ifølge myndighederne snublede den rumænske turist ved navn Lucian Miu på nogle våde klippesten ved Bridalveil Fall i onsdags, og det førte til, at han faldt omkring seks meter ned.

Han mistede senere livet på hospitalet. Han blev blot 21 år.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den rumænske turist er ikke den eneste, der er kommet til skade i nationalparken i løbet af denne uge.

Ifølge lokalmediet Fresno Bee - som AP citerer - er to andre også kommet til skade i forbindelse med faldulykker.

Den ene var mandag vandret op på en udsigtsplatform lige under Bridalveil Fall, men da personen forsøgte at klatre op på en større kampsten, mistede vedkommende sit fodfæste og faldt.

Den anden faldt tirsdag også ned fra en kampsten nær Lower Yosemite Fall. Det førte til, at personen faldt i vandet, hvor vedkommende kortvarigt var fanget under nogle sten, før det lykkedes personen at komme fri og op til overfladen.