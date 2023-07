En kvindelig turist har onsdag anmeldt en frygtelig forbrydelse, som fandt sted ved Eiffeltårnet.

Den 27-årig mexicaner siges at være blevet voldtaget af fem mænd i Champ de Mars-parken, hvor det berømte Eiffeltårn står i Paris.

Det skriver den franske avis Le Parisien ifølge AFP.

Torsdag skulle to mænd være blevet anholdt, mistænkt for at have deltaget i voldtægten.

Anklagemyndigheden i den franske hovedstad oplyser, at den kvindelige turist skal være blevet overfaldet tæt på det verdensberømte vartegn.

Mindst tre formodede gerningsmænd er stadig på fri fod.

Overfaldet skal have fundet sted klokken 1 om natten, og kvinden er ifølge Le Parisien i behandling på hospitalet.

I april skal en ung tysk turist være blevet udsat for et voldtægtsforsøg samme sted. Gerningsmanden blev i juni idømt to års fængsel.

Parken, hvor voldtægten angiveligt fandt sted, Champ de Mars, er et meget populært område for turister fra hele verden.

Mens de fleste parker i Paris er lukket om natten, er Champ de Mars åben 24 timer i døgnet.

Gruppevoldtægten siges nu at have øget presset for at få Paris' borgmester, Anne Hidalgo, til også at lukke denne park om natten.

'Hvor mange seksuelle overgreb og voldtægter forventer Anne Hidalgo, før hun går med til at lukke Champ de Mars om natten, så parisere og turister er i sikkerhed?' spørger borgmester Rachida Dati i det 7. arrondissement i Paris, hvor parken ligger, på det sociale medie X.

Mens Hidalgo tilhører det socialistiske parti, tilhører Dati det konservative republikanske parti.

Parken kommer også til at spille en central rolle under OL i Paris næste sommer. Så er der konkurrence i beachvolley ved foden af ​​Eiffeltårnet.

Der vil også blive afholdt judo- og brydningsøvelser i parken.