En newzealandsk turist, der forvandt i en gummibåd i to døgn på åbent hav i det græske øhav, overlevede ved at spise slik.

Den 45-årige Kushila Stein blev reddet af den græske kystvagt fra det ægæiske hav, nord for Kreta, i søndags.

Under de 37-timer, hun var forsvundet, så rationerede Kushila Stein den håndfuld slikkepinde, hun havde med sig. Det skriver BBC.

Og hun pakkede sig selv ind i tre plastikposer for at holde på varmen. Det var tricks, hun havde lært hjemmefra, under et kursus i at overleve til søs.

Kushila Stein bliver reddet af den gæske kystvagt. Foto: Den græske kystvagt Vis mere Kushila Stein bliver reddet af den gæske kystvagt. Foto: Den græske kystvagt

Hun tog også en rød pose over hovedet og brugte et spejl til at prøve at få kontakt til de fly, der passerede over hende, siger rapporter.

Ligesom hun tog sine sokker af og tørrede dem i vinden, så de kunne hjælpe hende med at holde varmen, da natten faldt på.

Den græske kystvagt lykkedes efter en eftersøgning at finde frem til Stein ca. 100 km nord for Kreta, der er Grækenlands største ø.

Hendes mor, Wendy Stein, fortæller til Stuff.co.nz, at datterens træning i at overleve til søs 'måske har reddet hendes liv'.

Kushila Stein var i færd med at hjælpe en brite, der kun bliver nævnt ved fornavnet Mike, med at sejle en yacht fra Tyrkiet til den græske hovedstad Athen.

På vejen besluttede Stein at strække sine ben ved at gå i land på øen Folegandros i fredags, ifølge moderen.

Men på vej tilbage til yachten gik det galt. En af årerne faldt i vandet, og de stærke vinde skubbede hendes gummibåd ud til havs.

Da hun ikke vendte tilbage til yachten, meldte ejeren hendes forsvinden til de græske myndigheder lørdag morgen.

Seks skibe var involveret i eftersøgningen af den newzealandske kvinde. En helikopter og en undervandsdrone blev også brugt af kystvagten.

De fandt hende i live søndag morgen, hvor hun blev samlet op halvvejs mellem Kreta og Folegandros.

Hun var ikke sikker på at komme levende fra begivenheden, så hun havde skrevet sin mors navn og kontaktinformationer på siden af båden.

Kushila Stein blev straks sendt på hospitalet, hvor hun blev behandlet for solskoldning og dehydrering.

I følge New Zealand Herald foretog hun efter redningen et opkald til sin mor hjemme i New Zealand, hvor hun blandt andet sagde: »Jeg har stadig en slikkepind tilbage.«