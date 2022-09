Lyt til artiklen

Det blev en særdeles dyr is, som en lækkersulten amerikansk turist satte sig ned for at spise i Rom.

For den var med til at udløse en bøde på 450 euro – omkring 3.300 kroner.

Det skriver Guardian.

I den italienske hovedstad gælder der nemlig et væld af strikse regler i forsøget på at bevare byens historiske steder og monumenter.

Og lignende regler gælder altså også ved Fontana dei Catecumeni, hvor det om natten er forbudt at opholde sig om og ikke mindst sidde på fontænens trapper.

Men det gjorde den 55-årige amerikaner alligevel lige efter midnat natten til lørdag i seneste weekend. Og trods henstillinger fra politiet flyttede han sig ikke, og så fik han i stedet prompte bøden.

Angiveligt skulle en et afspærringsbånd været blevet sat op i løbet af fredagen, men det var forsvundet, da amerikaneren satte sig.

Det ændrede dog ikke på, at den 55-årige mand, der også havde en øl i hånden, fik bøden alligevel.

I Rom skal man som turist også passe på med at sætte sig ned på Den spanske trappe eller at trække en rullekuffert ned af de berømte trin. Det udløser også bøder, hvis man bader i byens fontæner.

Fontana dei Catecumeni blev bygget i 1589.