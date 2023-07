Da han under middagen på hotellet bemærkede, at himlen over ham skiftede farve, vidste han, at noget var helt galt.

Og to dage senere stod det klart, at han og familien skulle væk fra Rhodos. Hurtigst muligt.

»Vi bemærkede, at havet var begyndt at blive sort af sod, og folk kom faktisk op af havet og bemærkede, at der faldt aske ned i hovedet på dem.«

»Det var nærmest, som man ser det på film. Alle kiggede op på himlen, der pludseligt fik en mærkelig, orange farve. Alle kiggede rundt og tænkte: 'Hvad sker der?'«

Sky News har talt med den britiske turist Ian Murison, der lørdag blev evakueret fra Kiotari-området på Rhodos.

Han er en blandt de tusindvis af turister, der de seneste dage har bevidnet konsekvenserne af den ekstreme varme, der hærger Sydeuropa.

På den populære ferieø har varmen ført et hav af skovbrande med sig, og det græske udenrigsministerium har da også aktiveret sit nødberedskab for at kunne bistå udlændinge, der ønsker at forlade landet.

Apollos norske afdeling har i kølvandet på skovbrandene aflyst en stribe af rejser og evakueret de gæster, der allerede befinder sig på øen.

B.T. forsøger at opklare, om aflysningerne også rammer rejseselskabets danske afdeling, men der er allerede nu meldinger om flere evakuerede danskere.

Danskere, der altså ligesom Ian Murison har fået forvandlet deres rejse til et brandvarmt helvede.

Briten fortæller om kaotiske tilstande i forbindelse med evakueringen. Han og familien måtte gå cirka fem kilometer, før de nåede en strand, hvorfra de ville kunne blive samlet op af en båd.

En strand i Rhodos. Foto: Eurokinissi/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En strand i Rhodos. Foto: Eurokinissi/Reuters/Ritzau Scanpix

Da de ankom, var der et par hundrede mennesker. I løbet af et par timer steg det tal betragteligt.

»Da mørket faldt på, blev folk mere og mere bekymrede for, hvordan de skulle slippe væk.«

På et tidspunkt fik de mange mennesker melding om, at både var på vej for at samle dem op, hvilket kun øgede den intense stemning.

»Det føltes bogstaveligt talt som verdens ende. Og flammerne var nu langt mere synlige på grund af mørket."

»Pludseligt steg flammerne længere op mod himlen, som blev helt orange i det fjerne. Det skabte en vis grad af panik.«

Skovbrandene brød ud tirsdag i et bjergområde i den sydøstlige del af øen. Siden har de spredt sig. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Skovbrandene brød ud tirsdag i et bjergområde i den sydøstlige del af øen. Siden har de spredt sig. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Ian Murison slap væk fra øen. Men tilbage er stadig adskillige turister, der forsøger at finde ud af, hvad der er op og ned i evakueringsplanerne.

Seneste melding er, at over 2000 allerede er blevet evakueret.

Imens kæmper flere hundrede græske brandmænd mod ilden. Og de får hjælp af blandt andre kollegaer fra Slovakiet.

Kraftig vind og en søndag med temperaturer op mod 45 grader gør dog ikke deres arbejde lettere.