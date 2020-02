Et nygift par blev på en tur til Brasilien udsat for noget af et mareridt, og for manden blev det et mareridt, han aldrig vågnede fra.

Den 37-årige litauiske turist Adam Zindul blev fundet livløs på en strand i et ferieparadis i Brasilien.

Det skriver det brasilianske medie G1.

Adam Zindul og hans 35-årige kone ankom til den lille landsby Praia do Sono, der ligger nogle timer fra Rio de Janeiro, 28. januar. En lille landsby der er omringet af jungle. Her havde parret lejet en hytte ud til stranden.

Da politiet ankom til parrets hus onsdag, var Adam Zindul død. De fandt ham lænket til en stol, hans krop var blevet udsat for grov vold, og ovenpå hans hoved havde gerningsmanden efterladt en klud. Rundt om stolen hvor Zindul sad lå der masser af blod.

Den 37-årige mands kone kontaktede det lokale hospital i Paraty. Et hospital hvor hun blev indlagt.

Kvinden fortalte politiet, da de fandt hende i hytten, at hun var blevet voldtaget af gerningsmanden. Hun bliver nu undersøgt på hospitalet for en eventuel voldtægt.

Politiet har anholdt en 37-årig lokal mand i sagen, som er mistænkt for mordet på Adam Zindul, ifølge mediet G1.

»Vi har en mistænkt i sagen. Lige nu efterforsker vi alle scenarier og bruger ekspertise fra vores tekniske-team,« fortæller politikommissær Marcelo Russo.

Manden skulle være kendt af politiet i forvejen og er tidligere dømt for at sælge narkotika.

Praia do Sono ligger så afsides, at du ikke kan køre i bil helt hen til byen. Det sidste stykke skal man igennem junglen til fods eller med båd.

Det, at den lille landsby ligger så afsides, er dog også det, der tiltrækker turister til byen. Her kan man slappe af på stranden væk fra en stresssende hverdag.