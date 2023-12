En 56-årige japansk turist er død, efter at have foretaget et bungyjump fra 233 meters højde.

Det skriver flere medier som Daily Mail.

Dødsulykken skete søndag i den uafhængige kinesiske region Macao.

Her gennemførte den japanske turist om eftermiddagen sit spring fra Macau Tower, men efterfølgende fik han åndedrætsbesvær og mistede bevidstheden.

Bungyjumpet foretaget fra 233 meters højde i Macau Tower. Her ses en vovehals kaste sig ud i det ved en tidligere lejlighed. Foto: Arkivfoto/Anthony Wallace/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Bungyjumpet foretaget fra 233 meters højde i Macau Tower. Her ses en vovehals kaste sig ud i det ved en tidligere lejlighed. Foto: Arkivfoto/Anthony Wallace/AFP/Ritzau Scanpix

Siden blev han erklæret død på hospitalet.

Ifølge arrangørerne af bungyjumpene fra den høje bygning, Skypark by AJ Hackett, skal hændelsen nu undersøges.

Selve Macau Tower er 338 meter højt, men hoppene foretages fra 233 meters højde.