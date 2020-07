En køretur langs kysten på den australske ø Fraser Island endte søndag fatalt for fire turister.

Bilen, de kørte i på den hvide sandstrand, rullede rundt og endte med at tage livet af føreren.

Det skriver det australske medie News.com.au.

Føreren af bilen var død, da ambulanceredderne nåede frem til ulykkesstedet, mens de tre andre passagerer blev hastet med helikopter til hospitalet.

En mand i slutningen af tyverne, der sad på bagsædet under ulykken, pådrog sig flere alvorlige kvæstelser, og hans tilstand er endnu kristisk.

Ulykken er endnu en i rækken af flere tragedier på de australske veje i delstaten Queensland inden for det seneste stykke tid.

Mandag morgen australsk tid døde en anden fører vest for Guldkysten, da hans bil ligeledes rullede rundt og endte med at smadre ind i et træ.

Og blot 30 minutters kørsel fra mandagens ulykkessted mistede fire unge mennesker fra Queensland livet i en endnu en bilulykke lørdag.