En britisk turist er omkommet efter en ferie i Marokko. Årsagen er noget, som vi normalt ikke ville tage særlig stor notits af - et kattebid.

Men katten bar rundt på en potentielt dødelig virus - og turisten var ikke vaccineret. Det skulle vise sig at være en fatal kombination.

Ifølge den engelske sundhedsmyndighed Public Health England (PHE) blev turisten smittet med rabies - også kaldet hundegalskab.

»Så vidt jeg ved, blev personen bidt af katten for et par uger siden. Typisk kan man nå at intervenere i løbet af to- tre måneder, så du har normalt tid nok. Men i nogle tilfælde er det nødvendigt at komme i behandling allerede efter en uge. Derfor er det vigtigt, at du søger professionel hjælp og bliver vaccineret,« siger professor i international sundhed ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, Jimmy Whitworth, til Daily Mirror.

»I denne tragiske sag blev personen ikke vaccineret i tide,« fortsætter han.

Den afdøde brittes alder og køn fremgår ikke.

Efter det tragiske dødsfald har de britiske sundhedsmyndigheder udsendt en advarsel om den potentielt dødelige virus - og hvad man som turist skal gøre, hvis man bliver bidt eller kradset af et dyr, som kan bære på rabies-smitte.

»Hvis du bliver bidt, kradset eller slikket af et dyr, skal du vaske såret eller stedet (hvor du blev slikket, red.) med masser af sæbe og vand og søge lægehjælp med det samme,« siger vaccinationschef hos PHE, Mary Ramsay.

Statens Serum Institut anbefaler, at du bliver vaccineret mod rabies, hvis du rejser til eller bliver udstationeret i Afrika, Asien og det tidligere Sovjetunionen.

Det gælder især hvis du opholder dig på steder, hvor det er vanskeligt at komme til læge inden for 24 timer.

I Danmark forekommer rabies kun hos flagermus.

Ifølge Statens Serum Institut dør omkring 35.000-40.000 mennesker af rabies om året.

Stort set samtlige dødsfald sker i udviklingslande.