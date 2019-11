Torsdag stod to unge franskmænd på den thailandske Ø Koh Samui og så ud over en helt forrygende og idyllisk udsigt.

Et par minutter senere var den ene af de to mænd død efter en tragisk ulykke.

Mens den 33-årige mand stod og så ud over den smukke udsigt, fik han nemlig trang til at tage en selfie, som de færreste kan blære sig med at være indehaver af.

Han ignorerede derfor et advarselsskilt om at gå for tæt på kanten, hoppede over en lille afspærring og stillede sig ud på kanten og gjorde klar til tage en selfie.

Pludselig gled han på de våde klipper i toppen af vandfaldet, og så faldt han ud over kanten og 220 meter ned.

Han ramte adskillige skarpe klipper, før han endte i vandet for foden af klipperne.

Det skriver flere internationale medier, blandt andre Daily Mail og CNN.

»Det tog flere timer at hente liget, fordi klipperne er glatte og stejle,« forklarede politikommissær Phuwadol Wiriyawarangkul til flere medier.

Redderne fandt manden med hovedet nedad i vandet, og så måtte de slæbe ham op af klippesiden.

Det tog godt tre timer af bjerge liget.

Politikommissæren forklarede tragedien således:

»Turister bør ikke gå ind på forbudte områder. Parkbetjentene har afmærket de områder for turisternes egen sikkerhed. Vi mener, at hans død var et uheld, som skete, fordi turisten brød forbuddet mod at gå ind på det afmærkede område.«

Det er ikke første gang, at en turist dør på samme sted i samme situation.

I juli forsøgte en spansk turist at tage en selfie på samme sted som den 33-årige. Det kostede ham livet.

Helt overordnet er selfie-døden blevet rystende udbredt de seneste år.

Ifølge CNN døde 259 mennesker i forbindelse med en selfie mellem 2011 og 2017.

Næsten tre ud af fire af dem var under 30 år.

De fleste af de dødsfald skete i Indien.

Herefter fulgte Rusland, USA og Pakistan som de steder, hvor flest er døde i forbindelse med en selfie.

Den 33-årige franskmand, som altså mistede livet torsdag, skal nu tilses af en retsmediciner, før han bliver transporteret hjem til Frankrig.