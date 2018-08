En turist kunne ikke tro sine egne øjne, da han blev præsenteret for regningen på en café i Venedig i Italien.

Han skulle af med 43 euro, omkring 320 danske kroner, for to flasker vand og to kopper kaffe, skriver The Irish Independent.

Den 62-årige kampagnemedarbejder Juan Carlos Bustamente var så forarget over regningen, at han delte et billede af kvitteringen på Facebook.

»Jeg ved ikke, hvad du tænker? Men 43 euro for to kopper kaffe og to flasker vand!« skrev Juan Carlos Bustamente i sit opslag, der er delt over 10 tusinde gange.

En talsmand for caféen Lavena har forklaret, at den høje regning skyldes et gebyr, som kunderne bliver pålagt, hvis de vælger at sætte sig udenfor. Ellers vil kaffen kun have kostet halvanden euro eller omkring ni kroner.

Caféens udeområde betragtes som en af de mest solrige på pladsen og er placeret lige over for den famøse Markuskirke. Her kan kunderne, som vælger at betale de ekstra høje priser, også slappe af til lyden af flere spillende orkestre.

Juan Carlos Bustamentes utilfredshed bakkes op af flere i tråden, der heller ikke kan se meningen med de høje priser. Til gengæld er der også nogle, der synes, det giver mening, når man nu betaler for pladsen og ikke kaffen.

I 2013 fik cafeen også stor kritik for sine priser. Dengang forklarede den daværende manager Massimo Milanese over for mediet The Telegraph, hvorfor priserne er så høje, skriver The Irish Independent.

»Priserne er synlige fo alle. Der er der ingen tvivl om. Kunderne kan selv bestemme, om de vil have en kaffe, mens de står i baren, eller om de vil sidde udenfor på pladsen. Cafeen blev etableret i 1750, så det er en af de mest historiske steder i Venedig,« sagde Massimo Milanese.