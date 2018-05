En britisk turist, som i en brandert har fået 'Taiwan' tatoveret i panden, har mødt sine overmænd i en bar i Cambodia.

Paul Ferrell bor med sin taiwanesiske kone i byen Kaohsiung, Taiwan, hvor de har en bar. Han taler mandarin og er en fortaler for at give Taiwan uafhængighed til Taiwan. Det skriver Hong Kong Free Press.

På en turisttur til Cambodia gik det galt. Hans overmænd var en flok kinesiske turister - fra fastlandet vel at mærke - som bankede den 32-årige Paul Ferrell gul og blå, da de gik løs på ham - alle ti mand!

Overfaldet kostede også den bristiske turist en fortand.

De mange kinesiske turister blev rasende, da de fik øje på Paul Ferrells 'Taiwan'-tatovering i panden. Den kom til syne, da han tog hatten af i en bar i Sihanoukville.

Da Ferrell nægtede at anerkende gruppens forklaring om, at Taiwan er en del af Kina, brød helvede løs.

En af mændene i gruppen råbte på det kinesiske sprog Mandarin »Taiwan, Kina«, og som et svare råbte Paul »Taiwan, Taiwan«.

»Så gik de helt bersærk, tog fat i nogle stænger og begyndte at overfalde mig,« sagde Ferrell.

Til sidst sagde han: »OK, I synes at Taiwan er Kina; jeg siger Taiwan er Kina, jeg vil bare slippe væk.«

Paul Ferrell efter slagsmålet med ti fastlandskinesere. Foto: Paul Ferrell Paul Ferrell efter slagsmålet med ti fastlandskinesere. Foto: Paul Ferrell

Efter angrebet kan han ikke længere lukke sin mund ordentligt, og han har også fået et sår på hovedet og en hævet læbe.

På Facebook advarer Paul Ferrell, som i parantes bemærket har levet i Taiwan i 14 år, andre mod at være uforsigtig i Cambodia.

Ferrell siger i en opdatering på Facebook, at han ikke vil tage sin hat af for fremtiden og at han vil have fjernet tatoveringen - som han kaldte en dum, fordrukken fejltagelse.

Han har allerede være igennem fire laseroperationer for at fjerne det taiwanesiske flag, han havde fået tatoveret på overarmen.

»Taiwanesere vær forsigtig i udlandet, vær sikker. Jeg har mødt nogle rigtigt rare kinesere her i Cambodia, men man skal bare møde en gruppe, der ikke er så venlige - så har man problemer.«

Sidste oktober var Paul Ferrell forsidestof, da han viste sin tatovering i panden.