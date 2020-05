Det er efterhånden noget nær obligatorisk at dele feriebilleder på sociale medier, når man er ude at rejse, men hvis man er karantæneramt på grund af en dødelig virus, der hærger hele verden, så er det nok bedst at beholde billederne for sig selv.

Så langt tænkte en 23-årig mand dog ikke, da han for nyligt gik en tur på stranden i Hawaii.

Den 23-årige, der burde have været isoleret som følge af Hawaii's obligatiriske 14-dage-lange karantæne regel, delte nemlig adskillige strandbilleder, selvom han ikke måtte forlade sit hotelværelse.

Og det har nu kastet en anholdelse af sig. Det skriver CNN.

Ifølge en pressemeddelese fra guvernøren i Hawaii ankom den 23-årige mand til O'ahu i Hawaii mandag, hvorefter han kort tid efter delte adskillige strandbilleder af sig selv på Instagram.

Manden benyttede sig eftersigende af offentlig transport til at komme ud til de forskellige steder, hvor han fotograferede sig selv.

'Myndighederne blev klar over hans opslag på sociale medier, efter borgere så billeder af ham - på standen med et surfbræt, solbadende og mens han gik rundt i Waikiki om aftenen,' står der i pressemeddelelsen.

Det har ikke været muligt for CNN at få kontakt til den 23-åriges advokat.

Hawaii har i skrivende stund rapporteret 638 tilfælde af coronavirus og 17 dødsfald.

For at minimere spredningen af virussen har delstaten gjort det obligatorisk for turister at gå i karantæne 14 dage efter ankomst. Det betyder, at rejsende, der kommer til øgruppen, ikke må forlade deres hotel i perioden.

Det er i øvrigt påkrævet, at turisterne skriver under på et dokument, hvori de anerkender, at de kan straffes, hvis de bryder karantænereglerne.

Straffen lyder som minimum på 5.000 dollars (34.450 kroner) i bøde, men i grelle tilfælde kan man blive idømt helt op til et år i fængsel.