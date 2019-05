En mand er kommet alvorligt til skade, efter han overskred en afspærring og efterfølgende faldt ned i en vulkan på Hawaii.

Onsdag måtte redningsmandskab fra Hawaiis Vulkaners Nationalpark samt det lokale brandvæsen således redde turisten op fra et krater i Kilauea-vulkanen.

Han befandt sig omkring 20 meter nede i krateret, efter et fald godt en time tidligere.

Ifølge en talsmand fra nationalparken, Ben Hayes, var manden en del af en gruppe turister, der besøgte vulkanen, skriver CNN. Da turisten trodsede en afspærring, skete ulykken.

»Han forcerede et metalrækværk for at komme tættere på klippekanten, hvor han mistede sit fodfæste og faldt i,« siger Ben Hayes.

Myndighederne blev straks alarmeret. Manden blev fundet på et klippefremspring nede i vulkanen.

Det fremgår ikke i detaljer, hvordan manden, hvis alder er ukendt, blev reddet op. Ben Hayes oplyser dog til CNN, at redningsmandskabet anvendte et reb-system.

Manden var svært tilskadekommen og blev transporteret med fly eller helikopter til Hilo Medical Center, hvor han nu er i behandling.