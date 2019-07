En australsk mand, der rejste fra Kuala Lumpur International Airport til Thailand, har offentliggjort en advarselesvideo på sin Facebook, efter han gjorde en alarmerende opdagelse i lufthavnen.

Efter at have købt to flasker alkohol i en af lufthavnens 'tax free'-butikker opdagede mandens kone, at kvitteringen for indkøbet af de to flasker indeholdt foruroligende oplysninger.

På kvitteringen kunne den australske turist læse sit fulde navn, fødselsdato, pasnummer samt hans flydetaljer.

Oplysninger, der var kommet på kvitteringen, fordi manden havde givet ekspedienten sine rejsedokumenter i forbindelse med indkøbet.

»Jeg var ved at smide posen ud sammen med kvitteringen, da Trace (mandens hustru, red.), så på den og sagde: 'Se den information, der er skrevet på den!!'«, skriver den australske mand ved navn Colin Ahearn i en tekst til den video, han har delt på Facebook.

»Hvis du bare smider sådan en kvittering i skraldespanden, indeholder den dit pasnummer, dit navn, din nationalitet, din fødselsdato, udløbsdatoen for dit pas og informationer om, hvornår du skal flyve.«

»Er der nogen, som gennemgår skraldet og finder kvitteringen med den information, så har de alle informationer fra dit pas. Og det er ikke en god ting at have alle informationerne fra dit pas til at ligge og flyde i en skraldespand.«

Opdagelsen fik Colin Ahearn og hans kone til at lave en Facebook-video som en advarsel til andre rejsende, så de kan være opmærksomme på at tjekke kvitteringen fra deres toldfri indkøb, inden de smider den i skraldespanden i lufthavnen.

Han har siden fået overvældende mange tilkendegivelser fra andre, der har oplevet det samme fra mange forskellige lande, fortæller han til Yahoo News Australia.

Colin Ahearns kvittering fra lufthavnen (Foto: Colin Ahearn) Vis mere Colin Ahearns kvittering fra lufthavnen (Foto: Colin Ahearn)

Ekspert i identitetstyveri Lachlan Jarvis, udtaler til Yahoo News Australia, at rejsende generelt skal være meget opmærksomme på ikke at videregive information, der kan udnyttes, når de er på farten.

»Kvitteringen er virkelig bekymrende, for bliver den ikke smidt ordentligt væk og er man ikke opmærksom på, at den kan misbruges, så kan en person, der finder den i skraldet, bruge detaljerne fra den til identitetstyveri«, siger Lachlan Jarvis til mediet.

Han gør desuden opmærksom på, at når først de personlige informationer er i omløb, så har de en tendens til at blive ved med at cirkulere.

»Digitalt identitetstyveri er en alvorlig sag. Med sådan en kvittering og en hurtig gennemgang af personens Facebookside, kan man starte et mobilabonnement, ansøge om kreditkort og alt muligt andet«, udtaler Colin Ahearn, der er meget rystet over oplevelsen.

Videoen er indtil videre blevet set 124.000 gange, delt 483 gange og den har i skrivende stund 452 kommentarer.