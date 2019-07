Krydstogtskibe, turistbusser, lange køer og kaos-agtige tilstande.

Der er fuld fart på turismen i den norske by Bergen.

Så meget, at de lokale beboere føler sig invaderet.

Det skriver dagbladet.no

Det er især de mange turistbusser, der fragter udefrakommende rundt i byen, som står i skærende kontrast til byens politikeres ambitioner om at være grøn og være en gå-by.

»De er vulgære monstre, som forpester byen både visuelt, støjmæssigt og ikke mindst miljømæssigt,« udtaler den lokale butiksejer Atle Maurseth om turistbusserne til Dagbladet og fortsætter:

»I dag har vi problemer med forurening og med miljøet, men omvendt bliver man ved med dette (gøre brug af de mange turistbusser, red.). Det er galskab sat i system.«

Atle Maurseth fortæller, at turistbusserne især kører folk fra Bergen Havn og ind til den populære Fløibanen, der er en togbane, som går fra byens centrum og op til bjerget Fløyen.

Han fortæller, at det tager cirka ti minutter at gå distancen fra havnen til Fløibanen, men at turisterne fragtes af busser, der kører frem og tilbage fra havnen flere gange i timen.

Flere andre lokale borgere i Bergen fortæller desuden til mediet, at de mange busser skaber trafikkaos, og gør det meget ubehageligt at færdes i byen for de lokale og ikke mindst for deres børn.

Miljøorganisationen Extinction Rebellion Bergen har demonstreret mod de mange turistbusser med skilte påskrevet:

‘Jeres forretning slår os ihjel’ og ‘Gør noget nu’.

Julie Andersland, der er byrådsmedlem for klima, kultur og næring, fortæller til Dagbladet, at kommunen ser på sagen.

»Bergen Kommune har været tydelige omkring, at vi byder krydstogtturister velkomne, men vi må finde på løsninger vedrørende trængslen og forureningen.«

Bergen tager hvert år imod 600.000 krydstogtturister fordelt på 330 skibe.

Bergen er Norges næststørste by med 281.190 indbyggere (optalt i 2019 red.).