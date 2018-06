Hvis du har tænkt dig at lave et originalt frieri, så skal det ikke være her. Norske Jostein Soldal har jobbet som turguide på spidsen af en stor klippe i Norge. Derfor er han vant til at se frierier, men tirsdag skete der noget helt usædvanligt.

Siden 2009 har Jostein Soldal haft jobbet som turguide på klippen Trolltunga, som ligger cirka 200 kilometer vest for Oslo. Mange mænd vælger at fri til deres udkårne på toppen af klippen, og derfor har Jostein Soldal været vidne til et hav af frieri. Det overrasker ikke nordmanden længere.

Men tirsdag den 22. maj skete der alligevel noget, han ikke havde oplevet før, forklarer han til TV 2 Norge.

»Den første mand gik ned på knæ, og det var ikke usædvanligt. Så kom det næste kærestepar til, og vi jokede med, at han også ville fri, og det gjorde han så,« siger Jostein Soldal til TV 2 Norge og fortsætter:

»Så kom en tredje mand med sin kæreste, og han friede også. Tre frierier skete på en gang, det var helt specielt.«

Her ligger Trolltunga:



Henter kort...

Jostein Soldal oplevede også dagen før et frieri på præcis det samme sted, som hvor de tre frieri nu skete. Alle kæresteparrene var amerikanere, og alle kvinderne sagde heldigvis ja.

Ingen af de tre par denne tirsdag kendte til hinanden og havde planlagt frieriet mange måneder før. I alt var det en gruppe på 30 turister, der var afsted denne tirsdag på klippen, og alle var vidner til de lykkelige øjeblikke.

Der har været en tredobling i antallet af turister, der kommer til Trolltunga, i maj 2018 i forhold til maj 2017. Jostein Soldal fortæller, at der i højsæsonen næsten sker et frieri hver eneste dag på klippen.