Kunne du godt tænke dig at se Nordpolen, men er ikke helt klar på de lave temperature og den barske natur.

Så har du nu muligheden for at se det geografiske område fra luften.

Den britiske virksomhed Hybrid Air Vehicles (HAV) har nemlig lanceret deres kæmpestore luftskib Airlander. Faktisk verdens største luftfartøj, skriver CNN.

Luftskibet var først tiltænkt det amerikanske militær og var en del af et forskningsprogram, hvor man undersøgte om luftskibe af den størrelse kunne være behjælpelige for tropper i for eksempel Afghanistan.

Sådan ser det ud, når du sidder i luftskibet. Foto: Hybrid Air Vehicles Ltd Vis mere Sådan ser det ud, når du sidder i luftskibet. Foto: Hybrid Air Vehicles Ltd

Projektet blev i 2012 stoppet, og derfor var HAV nødt til at finde en anden måde at udnytte det store luftskib. Man endte med at sælge det til en mand, der vil lave luksusture i luften.

Konceptet hedder OceanSky Cruises, som har svenske Carl-Oscar Lawaczeck i spidsen.

Han er tidligere pilot for blandt andet SAS, og så er han serieiværksætter.

Skibet har plads til 16 passagerer fordelt på otte værelser. Desuden vil der var syv ansatte på flyet, inklusiv en kok.

Her kan man få sig lidt mad. Foto: Hybrid Air Vehicles Ltd Vis mere Her kan man få sig lidt mad. Foto: Hybrid Air Vehicles Ltd

Turen koster cirka 1,4 millioner danske kroner for to personer.

Den tager 36 timer, og man flyver fra den norske øgruppe Svalbard til Nordpolen og tilbage igen.

Du skal dog have en personlig invitation eller sende en ansøgning om at få en, hvis du vil med på en af turene.

Og så kræver det et depositum på fem procent af prisen, når du reserverer plads.