En ny rapport afslører nu, at den militære efterretningstjeneste allerede havde vurderet Jürgen Conings som en alvorlig trussel den 17. februar- tre måneder før, han flygtede.

Hvordan kan en mand, der betragtes som en trussel på niveau tre mod staten, være i stand til at flygte med et arsenal af våben?

Det spørgsmål bliver i øjeblikket debatteret i Belgien.

I en måned har belgiske eliteenheder jagtet den 46-årige elitesoldat Jürgen Conings, der under coronaepidemien har fremsat trusler mod virologen Marc Van Ranst.

Men allerede tre måneder før elitesoldaten forsvandt med fire anti-tank missilkaster, en maskinpistol, en almindelig pistol og en skudsikker vest fra hans kaserne, blev han vurderet som en »alvorlig trussel« på niveau tre ud af fire. Sådan forlyder det i en ny officiel 35-siders rapport. Det skriver The Guardian.

46-årige Jurgen Conings (Foto: Belgisk Politi) Vis mere 46-årige Jurgen Conings (Foto: Belgisk Politi)

Oplysningerne blev altså i februar videregivet til den militære efterretningstjeneste, men det ser ud til at være blevet ignoreret.

Rapporten skulle drøftes af et forsvarsudvalg fra det belgiske parlament onsdag eftermiddag, hvor den største bekymring var, hvordan en mand, der betrages som en trussel på niveau tre mod staten, kunne flygte med så stort et lager af våben.

Det blev dog forsinket af en lækage af rapporten til avisen Le Soir, som afslørede, at 650.000 euro - knap 5 millioner danske kroner af skatteydernes penge hidtil var blevet brugt på søgningen af Conings.

Derudover afslørede rapporten også, at pengene var blevet brugt på bonusser til soldater, der var udsendt, og på kampkøretøjer.

Foto: REUTERS/Johanna Geron Vis mere Foto: REUTERS/Johanna Geron

Inden Jürgen Conings forsvandt den 17. maj, efterlod han breve til sin kone og politiet, hvori han fremsatte trusler om at dræbe Marc Van Ranst, Belgiens mest kendte virolog og en rådgiver for regeringen om dens hårde Covid-begrænsninger.

Ifølge den belgiske statsanklager Eric Van Duyse står der også i brevene, at Jürgen Conings ikke regner med at komme tilbage, og at han ikke vil lade sig fange levende.

»Jeg har sluttet mig til modstandsbevægelsen, og jeg kommer til at gøre noget, der én gang for alle vil ændre vores samfund,« skulle der blandt andet stå i brevene, har Erich Van Duyse oplyst til CNN.

Foto: KRISTOF VAN ACCOM Vis mere Foto: KRISTOF VAN ACCOM

Marc Van Ranst og hans familie er blevet flyttet til et sikkert hus, mens eftersøgningen af Jürgen Conings står på.

Eftersøgningen af soldaten har været fokuseret omkring Dilserbos-skoven og en nationalpark nær den belgisk-hollandske grænse. Her fandt man eksempelvis Conings bil, hvor politiet blandt andet fandt raketaffyringsudstyr til fire raketter.

»Bilen var booby-trapped (brugt som skjult anordning klar til eksplosion, red.) med krigsammunition. Det var hans mening at skabe ofre, når bilen blev undersøgt. Det er derfor, vi betragter ham som en uhyre farlig mand,« siger Belgiens justitsminister, Vincent Van Quickenborne, til VTM News.

Jagten på den tungt bevænede soldat er fortsat i gang, hvor det antydes, at Coning stadig er i besiddelse af et haglgevær, en maskinpistol og en pistol.