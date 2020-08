Tunesiens nye regering skal bestå af tekniske eksperter og fagfolk, siger landets nye premierminister.

Tunesiens nyudnævnte premierminister, Hichem Mechichi, vil danne en rent teknokratisk regering uden politiske partier.

Det siger han mandag.

Et teknokrati dækker over et politisk system, hvor beslutningerne reelt bliver truffet af eksperter og ikke af politikere.

Udmeldingen kommer efter langvarige uenigheder blandt landets politiske partier om etableringen af en ny regering.

Sådan en har Tunesien manglet siden 15. juli, hvor tidligere premierminister Elyes Fakhfakh trak sig fra sin post, efter at han blev beskyldt for at have en interessekonflikt.

Han nåede kun at sidde på posten i cirka et halvt år.

Den nye premierministers beslutning bringer ham i direkte konflikt med det moderate islamistiske parti Ennahda - det største parti i parlamentet.

Partiet har annonceret, at det er imod dannelsen af en regering uden politiske partier.

Forslaget bliver til gengæld støttet af partierne Tahya Tounes og Dustoury el Hor.

Premierministeren har også opbakning fra den store fagforening UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail.

Mechichi siger, at den nye regering primært vil fokusere på sociale udfordringer og landets svage økonomi.

- Mens de politiske uenigheder fortsætter, har nogle tunesere ikke adgang til drikkevand, siger Hichem Mechichi.

Tunesien har i år oplevet protester i store dele af landet på grund af udbredt arbejdsløshed og ringe adgang til vand, elektricitet og offentlige sundhedstilbud.

Hichem Mechichi blev udnævnt til premierminister af Tunesiens præsident 25. juli.

Ved udnævnelsen fik han en måned til at få en ny regering på plads.

Den skal kunne klare en afstemning i parlamentet om sammensætningen af regeringen. Ellers vil præsidenten opløse parlamentet og udskrive valg på ny.

/ritzau/Reuters