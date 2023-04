Lyt til artiklen

Hos vores norske naboer er afterski-festerne fredag stukket af i en sådan grad, at politiet flere gange har måttet rykke ud.

Således er der udbrudt tumult i både Trysil og Hemsedal, som begge er yndede feriemål for mange danskere.

Det skriver Norske Dagbladet, der blandt andet kan berette om slagsmål og flaskekast i Trøim i Hemsedal omkring klokken 20.20. Her fulgtes politiets biler i øvrigt med en ambulance.

»Politiet er i kontakt med nogle af de involverede og efterforsker hændelsesforløbet. Ingen er kommet alvorligt til skader,« lyder det ifølge mediet fra politiet.

Tidligere på dagen var en mand i 20erne blevet bortvist fra en bar på grund af fuldskab og dårlig opførsel, og senere måtte politiet igen rykke ud til en ung mand, der havde fået for meget at drikke og heller ikke kunne opføre sig ordentligt.

I Trysil måtte politiet rykke ud til en bar, da en ung mand nægtede at acceptere, at han og hans ven ikke længere var velkomne efter at have skændtes med en vagt.

På stedet blev han derfor sigtet efter ordensbekendtgørelsen – og også for at have urineret på et offentligt sted.

»Derudover forulempede han en politipatrulje. Han er blevet taget med på politistationen, indtil han er ædru,« lyder det fra politiet.

Generelt, understreger politiet i området, opfører gæsterne sig pænt. Men der bliver indtaget meget alkohol i påskedagene, og derfor kommer man da også med en opfordring:

»Drik vand ind imellem, husk at spise og pas på hinanden. God fornøjelse, men lad være med at skændes.«