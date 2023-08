Hedebølger, ekstreme grader og skovbrande.

Sommervejret på flere populære feriedestinationer har mildest talt været for varmt i år.

Og med klimaforandringer, der potentielt kan få termometret til at stige, kan det få konsekvenser for de ferietrængendes rejsemål og rejsetidspunkt fremover.

Det skriver BBC.

Det er chefen for et af de større rejseselskaber TUI, Sebastian Ebel, der til mediet spår, at klimaforandringerne kan få gæsterne til at vælge enten at lægge deres ferie i koldere perioder, som foråret eller efteråret, eller vælge et køligere rejsemål, som Belgien eller Polen, hvor de kan slå stængerne op og nyde roen.

En ro, tusindvis af blandt andet TUI's gæster bestemt ikke mærkede på deres ferie i år, hvor voldsomme skovbrande ødelagde manges ferie.

Det var for eksempel tilfældet for en dansk familie, der i slutningen af den eftertragtede rejsemåned juli måtte flygte fra deres hotel på Rhodos, fordi flammerne nåede frem til feriestedet.

»Vi fik besked på at efterlade vores bagage og løbe mod stranden. Der opstod panik, der var ingen strøm, bagende varmt, tumult og larm. Jeg troede, at jeg skulle miste min familie,« udtalte Anne Bjerg til B.T. i den forbindelse.

Skovbrandene på Rhodos har siden kostet TUI mere end 186 millioner kroner, der blandt andet dækker over kompensering af aflyste rejser og fly, der skulle hente gæster hjem.