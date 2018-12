Et jordskælv tæt på verdens tiende mest befolkede ø i Filippinerne blev målt til 6,9.

Et jordskælv med en beregnet størrelse på omkring 7 blev registreret sydøst for byen Davao på øen Mindanao i Filippinerne.

Det fik kort før klokken fem dansk tid natten til lørdag Tsunamiadvarselscenteret The Pacific Tsunami Warning Centre til at udsende et tsunamivarsel.

Cirka to timer senere - kort før klokken syv lørdag morgen - blev tsunamivarslingen trukket tilbage igen. Det skriver Reuters.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne, omkomne eller materielle skader efter jordskælvet.

Filippinernes institut for vulkanologi og seismolog har målt jordskælvet til 7,1, mens USA's Geologiske Undersøgelser, USGS, har beregnet størrelsen til 6,9.

Mindanao er verdens tiende mest befolkede ø med mere end 20 millioner indbyggere. Filippinske myndigheder siger, at befolkningen kunne mærke "moderate og kraftige rystelser".

Ifølge USA's Geologiske Undersøgelser havde jordskælvet en dybde på 60 kilometer.

Det seneste kraftige jordskælv i Filippinerne ramte i 2013. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,1 og efterlod 220 mennesker døde og flere historiske bygninger i ruiner.

Alene i år har Indonesien været ramt af to store tsunamier, herunder en kort før jul, der kostede mere end 400 mennesker livet.

Tsunamien ramte flere strande omkring Sundastrædet mellem øerne Java og Sumatra kort før solnedgang, da mange mennesker var samlet på strandene.

Ifølge katastrofeberedskabet skyldtes tsunamien en kombination af undersøiske jordskred fra vulkansk aktivitet nær vulkanøen Krakatau og en tidevandsbølge.

