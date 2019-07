Rullende tanks, brølende kampfly og massiv militær magt. Sådan ser Donald Trumps drømmefest ud i Washington, D.C.

Det skriver avisen Washington Post.

Men ifølge samme avis må Trump i denne omgang nøjes med nogle strategisk placerede M1 Abrams-tanks, en overflyvning af Air Force One og måske fire kampfly og endelig en patriotisk tale, hvor Trump er flankeret af uniformsklædte soldater.

I morgen er det 4. juli, USA's største festdag, uafhængighedsdagen. Og som sædvanlig vil landets hovedstad, Washington, D.C., danne rammen om en stor fest.

Hver af disse M1 Abrams-tanks vejer godt 60 ton. Her er de på vej til den amerikanske hovedstad, Washington, D.C. Foto: LEAH MILLIS - Reuters Vis mere Hver af disse M1 Abrams-tanks vejer godt 60 ton. Her er de på vej til den amerikanske hovedstad, Washington, D.C. Foto: LEAH MILLIS - Reuters

Men ifølge Donald Trump vil denne 4. juli-fest blive 'som ingen anden i historien'.

Lige siden præsidenten i 2017 overværede Frankrigs bastilledag i Paris, har han efter eget udsagn drømt om en lignende parade og fest i Washington, D.C.

Og selvom ikke hele drømmen går i opfyldelse, så bliver 4. juli-festen betydeligt anderledes end sædvanligt.

Sålede har tidligere præsidenter som Barack Obama, George Bush, Bill Clinton og Ronald Reagan sat en ære i at fejre uafhængighedsdagen privat. Både Bush og Obama grillede således sammen med familien bag Det Hvide Hus. Derved holdes den offentlige del af festen apolitisk.

Trump vil holde sin store tale foran 'Lincoln Memorial' i Washington, D.C. Foto: SHAWN THEW - EPA Vis mere Trump vil holde sin store tale foran 'Lincoln Memorial' i Washington, D.C. Foto: SHAWN THEW - EPA

Men den opskrift passer ikke Donald Trump.

Således vil USA's 45. præsident holde en stort anlagt tale ved ét af Washington, D.C.'s bedst kendte turistattraktioner, 'Lincoln Memorial', i hovedstadens centrum.

Samtidig er dagens fyrværkeri blevet dobbelt så langt – 45 minutter.

Gaderne i den amerikanske hovedstad vil desuden være dekoreret med tanks af typen MI Abrams og Bradley Fighting Vehicle, og lige efter Trumps tale vil luftvåbnet vise deres magt ved at flyve hen over pladsen i både F-35- og F-18-fly.

»Det er dybt smagløst og helt uværdigt for en nation af USA's omdømme,« siger den forhenværende kaptajn i det amerikanske luftvåben Jack Jacobs til tv-stationen CNN.

»Den slags findes i diktatoriske nationer som Kina, Rusland og Nordkorea. I USA er vi så magtfulde, at vi ikke behøver prale. Det er én af de mange ting, der gør USA til den prægtige nation, vi altid har været,« siger Jack Jacobs til CNN.

Donald Trump har også fået kritik for at gøre uafhængighedsdagen politisk.

Således er der blevet delt gratis billetter ud til det republikanske parti og hundredvis af partiets største donorer.

Washington, D.C. gør sig klar til uafhængighedsfesten. Foto: SHAWN THEW - EPA Vis mere Washington, D.C. gør sig klar til uafhængighedsfesten. Foto: SHAWN THEW - EPA

Og trods det nye politiske islæt er det den amerikanske skatteyder, der betaler regningen.

Ifølge avisen Washington Post vil prisen for Washington, D.C.'s uafhængighedsfest blive 10-doblet til omkring 95 millioner kroner. Og regeringen har blandt andet inddraget over 20 millioner kroner fra landets nationalparter for at betale for Trumps militær-fest.

»Det vil blive en opvisning i smagløshed. Men det undrer mig ikke. Præsidentens baggrund er jo ikke politisk. Derimod er han vant til at iscenesætte realityshow på tv,« siger Philip Rucker, der er politisk journalist ved Washington Post.