En død ekskone, en lækket lydoptagelse og en antydning om at stille op til præsidentvalget i 2024.

Det har været nogle vilde døgn for den tidligere amerikanske præsident Donald Trump på flere plan, vurderer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Han mister sin ekskone, og han er på vej til at melde sit præsidentkandidatur. Der er voldsomt på både det personlige og politiske plan,« siger han.

Særligt på det politiske plan er han udfordret. Delstaten New York har valgt at sagsøge den tidligere præsident for at have pumpet værdien op af sine egne ejendomme op for at opnå særlige skattefordele og billigere lån.

ARKIVFOTO af Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN Vis mere ARKIVFOTO af Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN

Et søgsmål, der kan få store konsekvenser for Trumps politiske karriere.

»Det er nok ikke nyt for mange forretningsfolk, at han har booset sit imperie, men en mulig dom kan virkelig stikke en kæp i hjulet for Trumps præsidentdrømme,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Selv vil han kalde det her for en heksejagt, mens hans politiske modstandere vil mene, at nettet begynder at stramme om ham.«

Torsdag offentliggjorde magasinet New York, at Trump planlægger at stille op til præsidentvalget i 2024, men at han mangler at beslutte datoen:

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har rejst meget i USA. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har rejst meget i USA. Foto: Ida Marie Odgaard

»Den store beslutning er, om jeg skal gøre det før eller efter (midtvejsvalget i november, red.),« siger han til mediet.

En beslutning, der ifølge Jakob Illeborg kan komme allerede efter sommerferien. Trump har nemlig brug for at modbevise den politiske modvind, der blæser lige nu.

»Det kan han gøre ved at erklære sit kandidatur inden midtvejsvalget i efteråret. Men hvis man sammenligner med Tour de France, så vi at Pogacar klarede et løb dårligt, fordi han blev angrebet fra mange sider – det samme må gælde for Trump,« slutter han.