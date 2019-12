Mens forberedelserne til en rigsretssag imod Donald Trump ruller, er den forhenværende New York-borgmester og præsidentens personlige advokat, Rudolph Giuliani, netop vendt hjem fra en to-ugers arbejdsferie i Ukraine.

I Ukraine har Rudolph Giuliani angiveligt indsamlet ekstre bevismateriale imod Donald Trumps mest populære modkandidat, Joe Biden.

Det var ment som en tjeneste over for Trump. Men da præsidenten er mistænkt for at misbruge sin magt netop i forbindelse med Ukraine og Joe Biden, kan Rudolph Giulianis projekt ende som gigantiske bjørnetjeneste.

»Mister Giuliani er en håndgranat, der vil springe os i luften. Han er dødsensfarlig,«

Rudolph Giuliani side om side med sin chef og klient, Donald Trump. Foto: MIKE SEGAR Vis mere Rudolph Giuliani side om side med sin chef og klient, Donald Trump. Foto: MIKE SEGAR

Sådan sagde John Bolton kort tid før han blev i september fyret fra sit job som Donald Trumps sikkerhedsrådgiver.

USAs justitsminister William Barr, der ligesom Bolton er personligt udpeget af Donald Trump, har ifølge avisen Washington Post også advaret præsidenten imod Rudolph Giuliani og dennes omgangskreds.

»Han kan komme til at true præsidentens sikkerhed og position,« har William Barr angiveligt sagt.

Men ifølge Washington Post er Donald Trump ligeglad med den slags advarsler.

Efter Rudoplh Giuliani således vendte hjem fra Ukraine, sagde Trump under et interview med CNN:

»Rudy Giuliani har vigtige oplysninger med hjem fra Ukraine. Jeg ved endnu ikke, hvad de består i. Men det er vigtigt. Og han vil snarest fortælle det til kongressen.«

Ifølge New York Times er Donald Trump vild med Rudolph Giulianis gå-på mod og stil, når han hårdnakket og igen og igen forsvarer sin chef og klient i medierne.

Men selv diverse indkaldte eksperter hos den normalt Trump-venlige kanal Fox News er bekymrede for Giulianis indflydelse.

»Hvis jeg var Trump, ville jeg øjeblikkeligt afbryde forbindelse med Rudolph Giuliani. Giuliani er tydeligvis ude af kontrol.«

Sådan sagde Andrew Napolitano, forhenværende højesteretsdommer i New Jersey, da han fornyligt analyserede situationen for FoxNews.

Under forrige uges afhøringer i den demokratiske-ledede efterretningskomité, sagde flere af de indkaldte vidner under ed, at Rudolph Giuliani under sit arbejde på Trumps vegne i Ukraine adskillige gange har brudt den amerikanske lovgivning.

I staten New York er der rejst kriminel sag imod Rudolph Giuliani, der bl.a. er anklaget for afpresning og hvidvask af penge. Og da de to sovjetisk-fødte forretningsfolk Lev Parnas og Igor Fruman i sidste måned blev anholdt med hver sin enkeltbillet på vej ud af USA, indrømmede de begge hurtigt, at de var gode venner (og forretningspartnere) med ... Rudolph Giuliani.

Før Giuliani fungerede en anden jurist, Michael Cohan, som Donald Trumps private advokat.

Ligesom Giuliani tøvede Michel Cohen ifølge CNN ikke med at gøre Trumps 'beskidte arbejde'. Det var således Cohen, der oganiserede betalingen til Trumps påståede elskerinde, pornostjernen Stormy Daniels. Og som følge heraf afsoner Michael Cohen i dag en tre-årig fængselsstraf i New York.

Både CNN, New York Times og FoxNews' Andrew Napolitano spår, at Giuliani vil ende bag tremmer.

Og det er derfor, at præsidentens rådgivere opfordrer ham til at hold sig på sikke afstand af Giuliani.