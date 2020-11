Pornografiske billeder og opkald fra "venstreorienterede teenagere" rammer Donald Trumps valgsvindel-hotline.

En såkaldt valgsvindel-hotline oprettet af Donald Trumps kampagnehold bliver i stor stil udsat for telefonfis.

Det skriver ABC News og det politiske medie The Hill.

Hotlinen blev oprettet for at indsamle beretninger fra vælgere om uregelmæssigheder ved valget.

Men efter at de store amerikanske medier kårede Joe Biden som vinder af præsidentvalget lørdag, er den blevet oversvømmet af opkald fra folk, der har lavet fis med Trumps kampagnemedarbejdere i den anden ende, skriver medierne.

Journalisten Jonathan Swan fra det politiske medie Axios skriver på Twitter, at bag opkaldene står en masse "venstreorienterede teenagere".

Der bliver ifølge Swan blandt andet sendt "foruroligende uopfordrede billeder" med pornografisk indhold.

- Det Demokratiske Parti spammer vores valgsvindel-hotline for at blokere for de tusindvis af klager, som vi modtager, skriver præsidentens søn Eric Trump, der er vicepræsident i The Trump Organization.

- Gad vide, hvad de har at skjule.

I flere måneder har præsident Trump sagt, at valget vil blive genstand for omfattende svindel på grund af udvidede muligheder for at brevstemme.

Generelt vurderes brevstemmer dog til at være en meget sikker stemmemetode.

Trump har efter valget lagt sag an i flere stater og protesteret over valghandlingen.

Flere jurister har dog vurderet, at de beviser, som indtil videre er blevet lagt frem af Trump, ikke har haft særlig meget tyngde.

/ritzau/